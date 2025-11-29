SARONNO – È stato l’entusiasmo della sindaca Ilaria Pagani ad arricchire l’accensione dell’albero di Natale, che si è tenuta oggi, sabato 29 novembre, a Saronno.

Le luci si sono accese gradualmente alle 16,30: prima le luminarie in corso Italia, poi quelle di via Garibaldi, Mazzini e Portici, e infine l’installazione accanto alla panchina selfie con Babbo Natale.

La sindaca, in piazza con gli assessori Mattia Cattaneo, Cornelia Proserpio, Mauro Lattuada, Lucy Sasso e Nicola Gilardoni, ha preso il microfono e ha dato un caloroso e sentito benvenuto ai presenti. Subito dopo ha fatto partire il countdown per l’accensione dell’albero, seguito dal “wow” del pubblico.

Le luci hanno completato il già apprezzatissimo albero piemontese, che sarà fotografato e ammirato durante le feste a Saronno, per poi essere ripiantato. Tantissime le foto e i selfie dei presenti, che hanno apprezzato la scelta — effettuata ormai da anni da Confcommercio Ascom Saronno — di un soggetto unico che si rincorre in tutto il centro come negli ultimi anni. Non a caso, all’accensione erano presenti anche il presidente Andrea Busnelli e il vice Luca Galanti. Del resto, l’associazione commercianti è partner del Comune negli eventi cittadini, a partire dall’attesissimo trenino che debutterà la settimana prossima.

A fare da colonna sonora all’evento è stato “All lights and music”, con l’esibizione dei musicisti dell’associazione Albero Musicale. Per circa un’ora e mezza, dalle 16,30 alle 18, il pubblico ha ascoltato un repertorio tra pop ed evergreen, classici italiani e internazionali rivisitati, pensati per coinvolgere famiglie e visitatori. Quindi è stata la volta delle proiezioni sulla Prepositurale, che hanno conquistato il pubblico per l’intera serata.

