SEVESO – In occasione della ricorrenza dei cinquanta anni dal disastro, Hbo Max annuncia una nuova docu-serie originale “Seveso, il disastro della diossina”, la storia della più grande catastrofe ambientale italiana e una delle più gravi al mondo. La produzione originale in tre episodi sarà disponibile prossimamente in esclusiva su Hbo Max.

Sinossi

Seveso è un paese a pochi chilometri da Milano, in Brianza, uno dei cuori produttivi e industriali del Paese. Il 10 luglio 1976 avviene un grave incidente all’Icmesa, una fabbrica con sede a Meda e di proprietà di una multinazionale svizzera, che produce sostanze chimiche per l’industria cosmetica e farmaceutica. Nonostante i vertici dell’azienda e alcuni politici tentino di insabbiare la verità, minimizzando l’accaduto, nell’aria sono appena stati rilasciati chili di diossina, un veleno all’epoca sconosciuto ed impossibile da eliminare. È una sostanza killer silente, infida, cancerogena anche ad anni di distanza, perché si accumula nei corpi degli uomini e degli animali, nell’acqua, nella terra.

Quello di Seveso è stato uno dei più gravi disastri chimico-ambientali della storia mondiale causati dall’uomo, un trauma nazionale che ha causato danni irreversibili ma ha anche aperto gli occhi al mondo sull’importanza della tutela della salute e dell’ambiente.

Produzione

Una produzione Fandango in associazione con Feltrinelli. Prodotta da Domenico Procacci, Laura Paolucci. Una docuserie scritta da Chiara Battistini, Matteo Liuzzi, Niccolò Martin e Fabio Ragazzo. Basata sul podcast “Seveso, la Chernobyl d’Italia”, una produzione originale Audible. Regia di Chiara Battistini.

(foto di Dino Fracchia)

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