SARONNO – Le fiamme che disegnano cerchi nell’aria, i costumi che richiamano mondi lontani e l’energia degli artisti hanno trasformato il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto. Sabato e domenica Saronno ha ospitato l’Olympic Fringe Festival, appuntamento che ha portato in città spettacoli di teatro di strada, performance di fuoco, danza e contaminazioni artistiche capaci di attirare famiglie, curiosi e appassionati.

Le piazze e le vie del centro sono state animate per l’intero fine settimana da esibizioni continue, con artisti italiani e internazionali che si sono alternati tra numeri spettacolari e momenti più intimi, creando un dialogo diretto con il pubblico. Il festival ha puntato su un linguaggio accessibile, visivo e immediato, capace di coinvolgere anche chi si è fermato solo per pochi minuti, magari di passaggio.

Le immagini raccontano meglio di ogni parola l’intensità dell’evento: il fuoco che diventa strumento scenico, i salti acrobatici, le espressioni concentrate degli artisti e gli sguardi attenti degli spettatori dietro le transenne. Scatti che restituiscono il clima di partecipazione e curiosità che ha accompagnato l’intero weekend.

La fotogallery firmata Unopuntoquattro raccoglie i momenti più suggestivi del festival, offrendo uno sguardo ravvicinato su uno degli eventi culturali che ha segnato questo inizio di stagione a Saronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09