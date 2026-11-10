SARONNO – Per un pomeriggio l’itis Riva si è trasformato nel crocevia dell’istruzione tecnica: ministero, amministrazioni provinciale e comunale, enti, associazioni, aziende e scuole si sono ritrovati attorno a un tavolo per confrontarsi sul futuro dell’istruzione tecnica.

Tantissimi gli ospiti invitati a parlare per un parterre davvero notevole: Rosa Limongelli dell’associazione Merito-Equità-Trasparenza, Marco Pinti del ministero dell’istruzione e del merito (che ha portato i saluti del ministro Giuseppe Valditara), il consigliere della regione Lombardia Emanuele Monti (che ha portato i saluti del presidente Attilio Fontana), la sindaca di Saronno Ilaria Pagani, il consigliere provinciale Lorenzo Maiocchi, il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Varese Giuseppe Carcano, il dirigente tecnico Salvatore Consolo, il referente dell’istruzione tecnica all’ust Luca Belotti, il direttore del Cnos Fap Lombardia Franco Pozzi in rappresentanza di its Lombardia meccatronica, Giacomo Mazzarino della camera di commercio di Varese, Michele Martello dell’azienda Cannon Afros, il presidente di Asva Walter Fiorentino e per chiudere la pedagogista Elisa Gaggero. Ha fatto gli onori di casa la dirigente scolastica dell’itisRiva Monica Maria Zonca.

Tanti ovviamente gli argomenti trattati durante il convegno, che hanno ruotato intorno alla centralità dell’istruzione tecnica, che rimane fondamentale nell’offerta formativa del nostro territorio, tanto più vista l’esigenza del mercato di assorbire sempre nuove figure professionali di questo tipo. Si è infatti messo in evidenza, attraverso grafici e statistiche, come la provincia di Varese sia alla continua ricerca di tecnici altamente formati. Gli ospiti hanno riflettuto in particolare sulle nuove prospettive dell’istruzione tecnica, tenendo soprattutto conto di una delle più rilevanti novità degli ultimi anni, come la formula del 4+2: in sostanza, per alcuni percorsi di studio, è previsto il conseguimento del diploma di maturità in quattro anni anziché in cinque, con poi un’eventuale (ma fortemente auspicata) prosecuzione negli its, gli istituti tecnologici superiori, per un ulteriore biennio. Una prospettiva fortemente voluta dal ministero e dalle realtà produttive, sempre alla ricerca di tecnici specializzati e in linea con le novità tecnologiche del mercato.

Numerose le prospettive dei vari interventi, ma con un messaggio finale comune: la necessità di fare sistema, rafforzando la collaborazione tra imprese, enti di formazione, scuole e ministero. Una sinergia che mette al centro l’’istruzione, gli studenti, le famiglie e i docenti, per avvicinare sempre più il mondo dell’istruzione tecnica alle reali esigenze del tessuto produttivo e delle prospettive formative del futuro.

Il convegno si è chiuso con una sfida: trasformare il dialogo in una collaborazione sempre più concreta, capace di mettere in rete competenze, esperienze e risorse per creare un vero e proprio sistema di istruzione tecnica sempre più vicino alle esigenze delle nuove generazioni.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09