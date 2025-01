UBOLDO – Gratitudine e commozione hanno segnato i funerali di Piero Zucca, 65 anni, responsabile della protezione civile di Uboldo e Origgio, venuto a mancare dopo un malore in comune. La chiesa di San Pietro e Paolo era gremita, con molte persone costrette a rimanere sul sagrato. Presenti sindaci in fascia tricolore, autorità civili e militari, volontari, gonfaloni, e una folta delegazione di Fratelli d’Italia.

L’omelia ha ricordato il valore del bene compiuto da Piero: “Ci insegna che vale il bene. Siamo qui non per curiosità ma per salutare un uomo che ha servito le sue comunità e che, anche nel donare gli organi, ha testimoniato la generosità”. Un messaggio di impegno collettivo è emerso: “Piero ha lasciato un vuoto, ma tutti dobbiamo fare un passo avanti per il bene comune”.

Il sindaco Luigi Clerici ha concluso la cerimonia con un toccante discorso: “Grazie per il bene fatto alla nostra comunità”. L’uscita della bara è stata accompagnata dagli applausi, dai gonfaloni e dal suono delle sirene dei mezzi di soccorso, simbolo di un ultimo saluto collettivo.

