MISINTO – Una giornata dedicata all’inclusione, alla condivisione e al valore del volontariato ha caratterizzato la Domenica della Solidarietà della Misinto Bierfest 2026, che ha visto la partecipazione del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. L’appuntamento, tra i più significativi della manifestazione organizzata da Gam E20, ha riunito circa 250 persone tra ragazzi, volontari, famiglie, amministratori e rappresentanti del Terzo settore, confermando la vocazione sociale della Bierfest.

La giornata si è aperta con la celebrazione della Santa Messa, seguita dal tradizionale pranzo della Solidarietà, il cui ricavato sarà devoluto alle dieci associazioni presenti: Il Sentiero Odv, Solidarietà e Servizi, Il Faro di Cogliate, Cls Saronno, Oasi Camnago, Associazione Penna Nera, Oasi Due Barlassina, Il Sorriso nell’Anima, Il Seme e L’Abbraccio. Realtà che ogni giorno operano sul territorio a sostegno delle persone con disabilità, delle loro famiglie e delle situazioni di maggiore fragilità.

La visita del Ministro Alessandra Locatelli ha rappresentato un importante momento istituzionale e di vicinanza al mondo del volontariato, offrendo l’occasione per incontrare i rappresentanti delle associazioni e condividere il valore di una manifestazione che affianca alla festa un concreto impegno sociale.

“La visita del Ministro Alessandra Locatelli ha rappresentato un momento di grande valore per il Comune di Misinto e un riconoscimento importante al percorso che il nostro territorio sta portando avanti sui temi dell’inclusione e della solidarietà – ha commentato il sindaco di Misinto, Matteo Piuri –. La Domenica della Solidarietà della Misinto Bierfest ha accolto 250 ragazzi, volontari e rappresentanti delle associazioni del Terzo settore provenienti non solo da Misinto, ma anche dai Comuni limitrofi, a testimonianza di una rete che negli anni è cresciuta e si è consolidata. È questo il risultato di un lavoro condiviso tra amministrazioni, associazioni e volontari che continueremo a sostenere e rafforzare, perché l’inclusione si costruisce ogni giorno, insieme.”

“La presenza del Ministro Alessandra Locatelli è stata un momento di grande orgoglio per tutta la Misinto Bierfest – ha dichiarato Fabio Mondini, presidente di Gam E20 –. La sua visita rappresenta un riconoscimento al lavoro che i nostri volontari portano avanti ogni anno con passione e discrezione, credendo davvero nei valori dell’inclusione. Sono principi che non celebriamo soltanto in una giornata dedicata, ma che viviamo nel lavoro quotidiano, costruendo una manifestazione capace di accogliere tutti e di restituire valore al territorio. Ringrazio le associazioni che hanno condiviso con noi questa giornata e gli oltre 70 volontari di Gam E20 che, ancora una volta, hanno reso possibile un momento così significativo.”

Giunta alla 29ª edizione, la Misinto Bierfest richiama ogni anno oltre 55.000 visitatori da tutta la Lombardia e dal Nord Italia. Organizzata da Gam E20 grazie all’impegno di oltre 70 volontari, continua a coniugare tradizione bavarese, musica, gastronomia e intrattenimento con una forte vocazione sociale, destinando parte del ricavato della manifestazione a progetti e iniziative a favore della comunità e del territorio.

La manifestazione proseguirà fino a sabato 18 luglio, quando si terrà la grande cerimonia di chiusura della 29ª edizione.

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