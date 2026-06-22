UBOLDO – Si è chiusa tra gli applausi, i cori e un’esplosione di colori una straordinaria edizione del Palio di Uboldo, l’attesissimo appuntamento estivo che per giorni ha visto la comunità locale sfidarsi in un clima di sana competizione e profonda condivisione.

Questa speciale selezione di scatti e immagini, estratta direttamente dalla pagina Facebook del Palio, raccoglie e propone tutti i momenti salienti di questo entusiasmante Palio 2026, documentando le fatiche dei giochi, lo spirito di squadra, le coreografie e i sorrisi dei tantissimi partecipanti che hanno animato le serate uboldesi.

La competizione è stata serrata e avvincente fino all’ultimo secondo, regalando un finale mozzafiato che ha tenuto l’intera cittadinanza con il fiato sospeso. Al termine dei tradizionali giochi e delle prove che hanno impegnato i quattro rioni, a laurearsi vincitore assoluto del Palio di Uboldo 2026 è stato il San Cosma. I contradaioli guidati dal capitano Nicholas Frasson sono riusciti a strappare la vittoria in una vera e propria volata all’ultimo punto, totalizzando un punteggio complessivo di 752 punti. Una gioia immensa per il rione, che è riuscito a scalzare per un soffio i campioni in carica del Taron, guidati da Mirko Legnani, fermatisi al secondo posto con 750 punti dopo ben due anni di dominio consecutivo. Il resto della classifica generale vede posizionarsi sull’ultimo gradino del podio il Bell del capitano Marco Colombo con 748 punti, seguito in quarta posizione dal Lazzarett di Matteo Legnani che ha chiuso la competizione a quota 650 punti.

(foto dalla pagina Facebook del Palio di Uboldo)

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