MISANO ADRIATICO – Altro fine settimana da protagonista per il pilota saronnese Laurence Balestrini che sul circuito di Misano, teatro lo scorso 19 luglio del quarto appuntamento stagionale della Topjet Formula 2000, ha conquistato, ancora una volta, un successo nella categoria Gentlemen confermando la leadership nella classifica stagionale.

Dopo delle ottime qualifiche durante le quali ha conquistato un ottavo posto valido per la pole position della sprint race, il weekend si è complicato sabato quando il pilota saronnese ha dovuto affrontare un problema al motore della monoposto durante lo spegnimento dei semafori causato dal surriscaldamento dei pneumatici durante il giro di ricognizione, problema che successivamente ha causato un testacoda e poi il ritiro.

Ciononostante, Balestrini è riuscito a farsi valere al volante della Dallara F314 schierata dal Corbetta Racing nella feature race di domenica conquistando un nuovo successo nella categoria Gentleman, oltre a un importante quarto posto nella classe Platinum, complice una partenza perfetta.

Al termine della gara Laurence Balestrini si è detto soddisfatto nonostante il rammarico per la sprint race: “È stato un weekend positivo, anche se rimane un po’ di rammarico per quello che sarebbe potuto essere nella Sprint Race. Partire dalla pole è stata una grandissima soddisfazione e purtroppo il problema allo start ci ha impedito di giocarci le nostre carte. Sono comunque contento della reazione avuta domenica, quando siamo riusciti a disputare una gara molto solida, con alcuni bei sorpassi e un altro successo nella Gentleman che ci permette di allungare in campionato”.