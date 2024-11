SARONNO – Ieri, 9 novembre, Saronno è stata teatro della Marcia mondiale per la pace e la nonviolenza, organizzata dal coordinamento 4 passi di pace con il patrocinio del Comune. Partito nel primo pomeriggio da Piazza Libertà, il corteo ha attraversato le vie principali della città, raccogliendo persone di tutte le età per un messaggio condiviso di pace. La marcia si è conclusa all’oratorio di via Legnani, dove il clima di solidarietà è stato arricchito da esibizioni musicali e momenti di riflessione. Pierangelo Monti ed Elio Pagani, tra gli ospiti dell’evento, hanno sottolineato l’urgenza di promuovere il disarmo e una cultura di nonviolenza. Il pomeriggio si è chiuso con un gesto simbolico: i manifestanti, tenendosi per mano, hanno formato il simbolo della pace, a testimonianza del desiderio di un mondo libero da conflitti.

QUI L’ARTICOLO COMPLETO

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti