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Bene dai almeno il buongusto è ripristinato.
Non come a Solaro dove negli ultimi anni si sono visti (sia in consiglio sia in momenti istituzionali) sindaca consiglieri e assessori a turno con canottiere e bermuda!!!!
Da dieci anni parlano di ambiente, riscaldamento globale, ridurre le isole di calore… e poi usano l’aria condizionata???
A parte questa nota logica, osservo che non sono in grado neanche di fare partire l’aria condizionata per tempo… e dovrebbero gestire una città?
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