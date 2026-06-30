SARONNO – Il grande caldo ha rallentato l’avvio del consiglio comunale convocato questa sera, martedì 30 giugno, nella sala consiliare “Dott. A. Vanelli”. La seduta, prevista alle 20.30, è iniziata con circa mezz’ora di ritardo a causa delle temperature particolarmente elevate all’interno dell’aula.

Prima dell’inizio dei lavori è stato richiesto l’intervento di un tecnico per verificare il funzionamento dell’impianto di climatizzazione e individuare una soluzione che consentisse lo svolgimento della seduta in condizioni più confortevoli. C’era infatti un problema tecnico per cui la sala non si era rinfrescata malgrado l’intervento pre consiglio degli operatori comunali.

Il presidente del consiglio comunale, Francesco Licata, ha gestito la situazione decidendo di posticipare l’avvio dei lavori in attesa che la temperatura scendesse. Una scelta che ha permesso di evitare di iniziare la seduta in un ambiente reso particolarmente pesante dall’afa. Porte aperte ventagli e un po’ di chiacchiere hanno presto fatto passare il tempo.

Con il ripristino dell’aria fresca nell’aula, le porte sono state richiuse e il clima è rapidamente cambiato. Sono così spariti i ventagli utilizzati da consiglieri e pubblico durante l’attesa e molti dei presenti hanno potuto rimettere la giacca prima dell’inizio della seduta.

Una piccola criticità organizzativa, risolta nell’arco di pochi minuti grazie all’intervento tecnico e alla gestione del presidente, che ha consentito al consiglio comunale di prendere regolarmente il via. Sono infatti spariti ventagli e le giacche sono tornate sulle spalle di consiglieri e assessori e il consiglio è iniziato.

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