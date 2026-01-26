SARONNO – Il ghiaccio che avvolge il torrente Lura come una lastra trasparente, l’acqua che continua a scorrere viva sotto la superficie e il silenzio invernale del Parco Lura. È uno spettacolo raro quello immortalato domenica 11 gennaio dal nostro lettore Sergio, che durante una passeggiata con il cane ha notato un fenomeno naturale poco comune per il territorio saronnese.

A colpire è il Lura ghiacciato in superficie a causa delle temperature rigide delle scorse settimane, mentre il corso d’acqua continua a fluire sotto il manto di ghiaccio. Un dettaglio che rende le immagini suggestive e insolite, tanto da sorprendere lo stesso autore degli scatti: “A 55 anni è la prima volta che ho il piacere di vedere una scena simile. Non escludo che si sia già verificata in passato, ma personalmente non mi era mai capitato”.

Le fotografie, scattate nel pomeriggio lungo i sentieri del Parco Lura, raccontano un inverno diverso dal solito, fatto di contrasti e bellezza naturale. Dal ponticello pedonale alle anse del torrente, il ghiaccio disegna forme irregolari che lasciano intravedere l’acqua in movimento, regalando uno scorcio quasi nordico nel cuore del Saronnese.

(Per le foto si ringrazia il nostro lettore Sergio)

