SARONNO – RIMINI – Una straordinaria testimonianza di riscatto e creatività ha catturato l’attenzione del pubblico e delle istituzioni durante la recente edizione di Expoaid 2026, la prestigiosa vetrina nazionale interamente dedicata al mondo della disabilità e al terzo settore.

Nella giornata di venerdì 26 giugno, la ribalta romagnola ha visto come assoluti protagonisti i ragazzi della cooperativa sociale Il Granello di Cislago, capaci di trasformare una sfilata di moda in un momento di altissima intensità emotiva e di condivisione. I giovani della struttura si sono calati con disinvoltura nel ruolo di modelli, raccogliendo l’entusiastico applauso della platea e il formale riconoscimento del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, la quale ha elogiato pubblicamente l’alto valore sociale e la concretezza dei progetti promossi dal sodalizio lombardo.

Il successo ottenuto in passerella rappresenta la punta di un iceberg di un lungo e meticoloso percorso laboratoriale che si svolge quotidianamente all’interno della cooperativa. Gli abiti presentati a Rimini, infatti, portano con sé una storia di vera sinergia: le stoffe sono state lavorate e tinto direttamente dai ragazzi utilizzando esclusivamente pigmenti naturali. Successivamente, la materia prima è stata affidata alla sapiente creatività della stilista milanese Angela Formaggia, legata da anni da un profondo sodalizio professionale ed emotivo con la realtà di Cislago, che ha confezionato i capi valorizzando l’impegno dell’équipe interna. Dietro alle quinte dell’evento riminese si riflette il lavoro di mesi coordinato dall’educatrice Elisa Rotondi, coadiuvata dalle colleghe Valentina Martelli, Cristina Gili, Valentina Cassani, Francesca Lanzani, con il supporto di Emilio Donnarumma e dei numerosi volontari della struttura.

L’eccezionale performance di Expoaid 2026 si inserisce nel più ampio e consolidato quadro operativo della cooperativa Il Granello, attiva sul territorio fin dal 1987 sulla base dei principi di sussidiarietà e di inclusione sociale. Ad oggi, la realtà lombarda assiste e ospita oltre 300 utenti attraverso una fitta e articolata rete di servizi diurni e residenziali dislocati in diverse province. Tra questi si strutturano i servizi di formazione all’autonomia presenti a Saronno, Cislago, Fagnano Olona, Guanzate e Carnago, e i centri socio educativi operanti nelle medesime località. Sul fronte residenziale, l’offerta si amplia con tre comunità alloggio a Saronno, Uboldo e Fagnano Olona, a cui si affiancano i progetti di vita indipendente a Turate e Fagnano Olona e i gruppi appartamento situati a Rovello Porro, Turate e Saronno.

A completamento di questo mosaico finalizzato al potenziamento delle autonomie e all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità fisiche e psichiche, la sede di Cislago ospita anche importanti realtà produttive. Si tratta del centro di stampa tipografica digitale e offset e di uno specifico spazio di lavoro protetto, dove i soggetti più fragili possono misurarsi in un ambiente stimolante con attività di assemblaggio, cartotecnica e rifinitura di componenti meccaniche per conto terzi. Un modello d’integrazione a tutto tondo che, dalla quotidianità dell’officina e del laboratorio, ha saputo conquistare le passerelle nazionali più importanti.

(foto dell’evento)

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