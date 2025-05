SARONNO – Una chiusura d’anno colma di emozioni e partecipazione per Art Foyer, che ha ospitato l’ultima esposizione della stagione: “Immaginazioni. Un lento viaggio della mente (ascoltando Paolo Conte)”, la mostra fotografica firmata da Armando Iannone.

Un evento che ha trasformato il foyer del Teatro Giuditta Pasta in un luogo sospeso tra musica e immagini, dove la riflessione ha preso forma nei riflessi d’acqua del torrente Lura. Proprio da lì, lungo il corso che attraversa il Parco tra Saronno e Rovello Porro, Iannone ha tratto ispirazione per una serie di diciassette foto accompagnati idealmente dalle melodie di Paolo Conte.

A rendere l’inaugurazione – sabato 17 maggio alle 18 – un momento speciale, la presenza di tanti saronnesi, volti noti della cultura cittadina e soprattutto la performance degli attori di Helianto, Chiara Angaroni e Simone Giarratana. I due hanno dato voce ai testi delle canzoni di Conte in un reading teatrale che ha emozionato il pubblico. A sorpresa, è stato lo stesso Iannone a leggere un brano del cantautore in napoletano, regalando un momento di rara intensità.

“Sono stati fantastici – ha commentato l’autore – Hanno saputo interpretare e accompagnare con delicatezza le immagini. È stata una giornata magica, da incorniciare. Credo che il messaggio delle fotografie sia arrivato al pubblico. Obiettivo raggiunto.”

Soddisfatta anche Sabrina Romanò, curatrice delle esposizioni di Art Foyer, che ha sottolineato come questa ultima mostra dell’anno abbia visto una partecipazione numerosa. “Un progetto riuscito – ha commentato – che conclude in bellezza una rassegna che ha arricchito tutto l’anno il foyer del Teatro”.

Un bilancio positivo anche per Chiara Angaroni di Helianto, che ha già dato appuntamento al pubblico per le mostre del prossimo anno. Il progetto Art Foyer, realizzato da Helianto e ArtigianArte, si è confermato come una proposta culturale di valore, capace di coniugare visione artistica e coinvolgimento del territorio.

Info autore

Nato nel 1953 a Castiglione del Genovesi (Salerno), vive a Saronno dal 1978. Autodidatta, si definisce “artigiano dell’immagine”: fotografa in digitale, ma con il pensiero analogico maturato negli anni delle prime reflex. Alcune sue immagini sono state pubblicate da importanti riviste di settore. Dal 2010 collabora come fotoreporter freelance con Il Notiziario e ilSaronno.it, raccontando con sguardo personale la vita della città e del territorio. Il suo profilo Instagram è @armando_iannone_ianvision.

(per le foto si ringrazia Edio Bison)

