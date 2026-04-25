SARONNO – In occasione delle celebrazioni per il 25 aprile e dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, la Lega Spi Cgil di Tradate e il liceo artistico “Don Milani” di Venegono Inferiore hanno presentato l’evento conclusivo del progetto grafico-pittorico dedicato ai temi della Resistenza e dei valori

costituzionali. L’appuntamento si è tenuto martedì 21 aprile alle 9:30, nella sede della Cgil di Tradate.

Il progetto nasce da una sinergia profonda tra il sindacato dei pensionati e gli studenti del territorio. Attraverso l’utilizzo di diverse tecniche — dal

collage alla pittura acrilica, fino all’inserimento di elementi tridimensionali — gli studenti hanno dato volto e voce a figure chiave della lotta di Liberazione, come Mauro Venegoni e Don Giovanni Minzoni, trasformando la ricerca storica in linguaggio visivo contemporaneo. L’iniziativa ha visto la partecipazione dei vertici sindacali territoriali e nazionali, a sottolineare il valore civile dell’operazione.

Sono intervenuti:

Stefania Filetti, Segretaria Generale della Cgil Varese;

Giacomo Licata, Segretario Generale dello Spi Cgil Varese;

Stefano Landini, Segretario Organizzativo dello Spi Cgil Nazionale con delega alla Memoria storica.

“Questo progetto rappresenta un ponte fondamentale tra generazioni — spiegano i promotori — Le opere realizzate non sono solo esercizi artistici, ma atti di cittadinanza attiva. Vedere la Resistenza e la nascita della Repubblica attraverso gli occhi dei ragazzi ci conferma l’importanza di trasmettere la Memoria non come un concetto statico, ma come un valore vivo e creativo”.

Durante la mattinata sono state esposte le tavole progettuali e i lavori definitivi. Ogni opera è accompagnata da una relazione tecnica e storica curata dagli studenti, che illustra il percorso creativo: dalla scelta cromatica (come l’uso simbolico del rosso e del bianco e nero nei ritratti di Venegoni) fino alla ricerca dei materiali per evocare la drammaticità e la speranza di quegli anni.

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