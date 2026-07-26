CARONNO PERTUSELLA – Circa 300 persone hanno partecipato nella serata di sabato 25 luglio alla tradizionale Pastasciutta antifascista, organizzata dalle sezioni Anpi di Caronno Pertusella e Saronno alla tensostruttura del Parco della Resistenza.

L’iniziativa, ormai un appuntamento consolidato, ha riunito cittadini, amministratori e rappresentanti delle associazioni in un momento di condivisione e memoria dedicato alla caduta del fascismo. Erano presenti il sindaco di Caronno Pertusella, la sindaca di Bollate, numerosi assessori e consiglieri comunali di Saronno e Caronno Pertusella, oltre alle delegazioni delle sezioni Anpi di Cesate-Garbagnate Milanese e Bollate-Baranzate.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, la serata ha voluto richiamare il significato storico del 25 luglio 1943 e ricordare quanto avvenne a Casa Cervi, simbolo della Resistenza italiana e della lotta contro il fascismo.

“È stata una festa di popolo, una festa per tutti – ha dichiarato il presidente dell’Anpi di Caronno Pertusella, Massimiliano Caselli – che ha voluto ricordare la caduta del fascismo e ciò che avvenne a Casa Cervi. Dobbiamo fare memoria di ciò che è successo allora. Un popolo senza memoria non ha futuro”.

Al termine dell’iniziativa il presidente ha rivolto un ringraziamento ai partecipanti e ai volontari che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento: “Si ringraziano tutte le persone intervenute e un grazie speciale a tutte e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della nostra iniziativa”.

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