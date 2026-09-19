LAZZATE – Sono stati circa 300 i presenti all’incontro con il senatore Massimiliano Romeo, organizzato dall’associazione Amici di Cesarino mercoledì 16 settembre all’arengario Carlo Cattaneo di piazza Giovanni Paolo II; come segnalato da Andrea Monti, organizzatore dell’evento, i presenti erano tanti da non poter essere contenuti nell’arengario. Una partecipazione significativa per la serata dedicata alla presentazione del volume “Fare la Lega, Agenda per il rinnovamento”.

L’appuntamento ha portato a Lazzate un confronto sui temi politici regionali e nazionali e sulle prospettive del movimento. Accanto a Romeo era presente anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha partecipato al dibattito contribuendo al confronto con il pubblico.

A moderare la serata è stato Marco Pirola, direttore del quotidiano Il Cittadino per le edizioni di Carate, Desio, Seregno e Vimercate.

(foto di Edio Bison)

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