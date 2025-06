SARONNO – Da Challans a Saronno: una pedalata di 900 chilometri per stringere ancor più il legame tra le due città gemellate. Giovedì 23 maggio i ciclisti sono partiti dalla cittadina francese per l’edizione 2025 della Pedalata Challans–Saronno, un’iniziativa che unisce sport, amicizia e memoria, attraversando paesi, paesaggi e confini.

A prendere parte alla spedizione una ventina di ciclisti francesi, affiancati lungo il percorso da appassionati italiani. Il tragitto, suddiviso in dieci tappe, ha attraversato la Loira, la Borgogna, il Rodano, per poi entrare in Italia attraverso il Moncenisio e scendere verso il Piemonte e la Lombardia. Tappe impegnative, con salite e discese, ma anche numerosi momenti di incontro con le comunità locali, che hanno accolto i partecipanti con grande ospitalità.

Ad arricchire l’ultima giornata di viaggio è stato anche l’arrivo di un gruppo di ciclisti partiti da Saronno, che ha raggiunto la carovana tra Piemonte e Cantalupo, grazie alla collaborazione con Fiab Saronno.

Un gesto simbolico ma potente, che ha incrementato il gruppo e moltiplicato l’entusiasmo, trasformando l’ultima tappa in una vera e propria festa su due ruote. Dopo dieci giorni di viaggio e più di 900 chilometri pedalati, l’arrivo a Saronno è stato una vera e propria festa. Sabato pomeriggio, i ciclisti sono stati accolti all’esterno del punto vendita Decathlon con applausi, abbracci e bandiere, in un clima di autentica festa cittadina. Presenti all’accoglienza diverse autorità locali, volontari, membri delle associazioni e tanti cittadini, che hanno voluto testimoniare il proprio affetto ai gemelli francesi.

Tra i protagonisti dell’iniziativa anche Mosè Banfi, vicepresidente dell’associazione gemellaggio e da sempre angelo custode e deus ex machina della pedalata. Con passione e tenacia ha seguito ogni dettaglio organizzativo, accompagnando i ciclisti tappa dopo tappa e rinnovando un impegno che ha già segnato le edizioni precedenti. La sua presenza è stata un punto di riferimento prezioso per tutto il gruppo.

