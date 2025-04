SARONNO – Una mattinata in bicicletta per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione. Sabato 26 aprile si è tenuta l’undicesima edizione di “Pedala, Resisti, Pedala”, la tradizionale biciclettata organizzata da Anpi Saronno e Fiab Saronno.

Una trentina di partecipanti, tra cui diversi giovani, si sono ritrovati alle 9.30 in piazza Caduti Saronnesi a Saronno per dare il via al percorso che, attraversando diversi luoghi simbolo della memoria storica locale, li ha condotti fino al Parco della Resistenza a Caronno Pertusella. Lungo il tragitto non sono mancati momenti di riflessione, con soste presso pietre di inciampo e lapidi che ricordano i caduti della Resistenza nel saronnese.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Saronno e dal Comune di Caronno Pertusella, ha voluto unire memoria storica e impegno civile attraverso un gesto semplice e condiviso come quello del pedalare insieme. All’arrivo al Parco della Resistenza, intorno alle 11.30, i partecipanti sono stati accolti dai rappresentanti di Anpi, che hanno salutato e ringraziato tutti i presenti.

Il titolo scelto per la biciclettata, “Pedalare, resistere, pedalare”, ha ben rappresentato lo spirito della giornata: ricordare e onorare, pedalando insieme, i valori della libertà e della democrazia conquistati con la Resistenza. Il ritorno a Saronno è stato libero, permettendo a ciascuno di concludere il percorso secondo i propri tempi.

La buona partecipazione e l’entusiasmo dei presenti hanno confermato quanto sia ancora forte, nella comunità, il desiderio di tenere viva la memoria storica attraverso momenti di condivisione e impegno collettivo.

