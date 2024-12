BINAGO – Un incendio ha mobilitato i vigili del fuoco questa mattina, venerdì 6 dicembre, intorno alle 9.45, in via Battisti. Le fiamme si sono sviluppato nel vano motore in un autobus in transito. L’autista si è subito fermato ha fatto scendere i passeggeri e ha che ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Appiano Gentile, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Fondamentale anche il pronto intervento dell’autista, che ha utilizzato gli estintori in dotazione per contenere le fiamme prima dell’arrivo dei soccorritori.

Fortunatamente, non si segnalano feriti tra i passeggeri o il personale. La polizia locale è intervenuta per gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso, evitando ulteriori disagi alla circolazione.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, ma l’intervento tempestivo ha evitato danni più gravi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti