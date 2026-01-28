SARONNO – Dalla paura di chi viaggia sui treni alla violenza e al degrado del quartiere Retrostazione. Andrea Mazzucotelli, portavoce del comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno, è stato tra i protagonisti ieri sera, mercoledì 27 gennaio, di un servizio andato in onda su Far West, la trasmissione di Rai Tre dedicata ai temi di attualità e inchiesta.

Il servizio, intitolato “I viaggi sui treni della paura”, ha acceso i riflettori sulle condizioni in cui si muovono ogni giorno pendolari e lavoratori del trasporto pubblico, soprattutto nelle fasce serali e notturne intorno alla stazione di Milano. Mazzucotelli ha raccontato come la paura sia ormai un elemento diffuso tra chi utilizza il treno, una sensazione che incide sulle abitudini di viaggio e sulla scelta degli orari.

Al centro dell’intervento del saronnese anche quanto accade nell’area del Retrostazione. Il portavoce del comitato ha riferito di quanto trovato intorno allo scalo, come il listino dello spaccio con prezzi esposti, ma anche bossoli e una katana.

Durante la trasmissione è emersa anche la voce dei lavoratori ferroviari, costretti a operare in contesti sempre più complessi. Paura, tensione e situazioni imprevedibili fanno ormai parte della quotidianità, non solo per i viaggiatori ma anche per capotreno e personale di bordo.

