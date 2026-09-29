FINO MORNASCO – Una nuova porta d’ingresso al Parco delle Groane, pensata soprattutto per chi si muove a piedi o in bicicletta. È stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova ciclopedonale che collega il centro di Fino Mornasco con Cascina Loi e la Valle del Seveso.

L’intervento consente di raggiungere l’area del Parco attraverso un percorso più sicuro e rappresenta un nuovo collegamento fra il centro abitato e gli spazi verdi del territorio. Un’opportunità in più, dunque, sia per gli spostamenti quotidiani sia per chi vuole raggiungere a piedi o sulle due ruote i percorsi naturalistici della zona.

All’inaugurazione era presente il sindaco di Fino Mornasco Roberto Fornasiero. Il Parco delle Groane ha partecipato con il consigliere William Ricchi, il comandante Claudio Attilio Camisasca e alcune guardie ecologiche volontarie. Dal Parco è arrivata soddisfazione per la realizzazione della nuova infrastruttura, definita una vera e propria «nuova porta verso il Parco delle Groane»: un collegamento che avvicina ulteriormente il paese alla Valle del Seveso e favorisce una fruizione dell’area protetta senza automobile.

(foto Parco Groane: il taglio del nastro della nuova ciclabile)

29092026