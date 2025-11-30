SARONNO – Tutto quello che c’è da sapere sulla farmacia dei servizi di Saronno Servizi, il nuovo spazio sanitario aperto in via Roma – nei locali completamente rinnovati della storica Farmacia comunale 1 di via Manzoni – che amplia in modo concreto l’offerta di prevenzione, diagnosi e assistenza sul territorio.

Cos’è la farmacia dei servizi

La farmacia dei servizi nasce dal progetto di Saronno Servizi per rendere più accessibili prestazioni sanitarie rapide e a misura di cittadino, concentrando in un unico luogo numerosi servizi di supporto alla salute. L’obiettivo è favorire prevenzione e monitoraggio, riducendo le liste d’attesa e offrendo un punto di riferimento facilmente raggiungibile in centro città.

Come funziona l’accesso

L’accesso avviene tramite prenotazione online, che permette di scegliere giorno e orario delle prestazioni evitando code e attese. Il sistema consente una gestione ordinata degli appuntamenti e un servizio più rapido ed efficiente per tutti gli utenti.

Tutti i servizi disponibili

Alla farmacia dei servizi è possibile prenotare:

Autoanalisi : profilo lipidico, emoglobina glicata, vitamina D, INR, PCR

Servizi cardiologici : elettrocardiogramma, holter cardiaco, holter pressorio

Analisi del capello

Controllo dell’udito

Centro infermieristico

Lavaggi auricolari

Giornate beauty

Consulenze specialistiche con nutrizionista, osteopata, massoterapista, podologo, naturopata e psicologo

Spazi e orari

Lo spazio si estende su circa 120 metri quadrati ed è dotato di una confortevole sala d’attesa e tre studi dedicati alle visite e alle prestazioni specialistiche.

Gli orari di apertura sono dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19,30, con accesso sempre regolato tramite prenotazione.

Il progetto di Saronno Servizi

L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano di sviluppo di Saronno Servizi, che nell’ultimo anno ha ampliato e strutturato una rete di farmacie per migliorare l’efficienza dei servizi e contenere i costi gestionali. Oltre alle Farmacie comunali 1 e 2 di Saronno, il progetto coinvolge le sedi di Gerenzano, Laveno Mombello, Uboldo, Solaro e la Farmacia comunale 3 di Solbiate Olona.

L’inaugurazione

La farmacia dei servizi è stata ufficialmente inaugurata sabato 29 novembre in mattinata. Alla cerimonia erano presenti il presidente di Saronno Servizi Pietro Insinnamo con il Consiglio di amministrazione, il direttore generale Giordano Romano e il personale della farmacia. Tra le autorità, il sindaco Ilaria Pagani, il sindaco di Uboldo Luigi Clerici, il vicesindaco e assessore al bilancio Mattia Cattaneo e i consiglieri comunali Silvio Cantoni e Silvio Barosso.

Il sindaco Ilaria Pagani ha commentato: “È un’iniziativa che accogliamo con convinzione perché è un esempio concreto di attenzione alla cura e alla prevenzione, elementi fondamentali per il benessere dei cittadini”.

Dal presidente Pietro Insinnamo è arrivata invece una sottolineatura sulla visione del progetto: “Siamo orgogliosi di offrire ai cittadini un servizio innovativo, pensato per rispondere alle esigenze di salute, cura e prevenzione. Questo rappresenta solo l’inizio di un percorso di crescita che rafforzerà ulteriormente il settore farmaceutico di Saronno Servizi, sempre più al servizio della comunità”.

Informazioni utili

Per conoscere nel dettaglio i servizi offerti e prenotare le prestazioni è possibile consultare il sito dedicato:

https://farmacia1.saronnoservizi.it/

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09