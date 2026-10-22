SARONNO – Sabato 17 ottobre il foyer del Teatro Giuditta Pasta di Saronno ha ospitato l’inaugurazione della quinta stagione di Art Foyer, la rassegna promossa da Helianto e Artigianarte che porta l’arte e la bellezza negli spazi del teatro attraverso un programma di mostre continuative.

Ad aprire la nuova stagione è la mostra “Rosso, Sanguigne” di Emanuele Gregolin, artista noto che presenta al pubblico il proprio lavoro in un’esposizione visitabile fino al 7 novembre. La serata inaugurale si è aperta con la presentazione dell’artista da parte di Claudio Pagelli, presidente di Helianto, e di Sabrina Romanò, curatrice della mostra. A seguire, Simone Giarratana, Michele Malagnini e Chiara Angaroni hanno dato vita a un reading a tema, accompagnando il pubblico in un percorso tra arte e parole.

L’appuntamento ha registrato un’ampia partecipazione, con la presenza anche di diversi volti noti della città. Tra loro Mariassunta Miglino, Maria Teresa Nizzoli della Commissione Cultura, la stilista Lilla Nigro e i consiglieri Mauro Rotondi e Angelo Lovati. Con questa nuova edizione, Art Foyer rinnova il proprio impegno nel creare un dialogo tra linguaggi artistici e spazio teatrale, offrendo al pubblico l’occasione di incontrare l’arte anche al di fuori della tradizionale programmazione degli spettacoli.

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