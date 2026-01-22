GALLARATE – Un taglio del nastro dal forte valore istituzionale, che segna un passaggio strategico per la mobilità lombarda e nazionale. Giovedì 22 gennaio, alla stazione ferroviaria del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa, si è svolta l’inaugurazione della nuova tratta ferroviaria che collega lo scalo con Gallarate e con la linea del Sempione, destinata a entrare in esercizio da venerdì 23 gennaio.

Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e regionali, insieme ai vertici delle società coinvolte nel progetto, da Ferrovienord a Trenord, fino a SEA. Presente anche il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, protagonista di un intervento che ha scandito il significato più profondo dell’opera.

“Oggi inauguriamo una nuova linea ferroviaria e una visione di futuro per questo territorio, per la Lombardia e per l’Italia”. Così il prefetto ha aperto il suo discorso, sottolineando come “il collegamento tra il Terminal 2 di Malpensa e la linea del Sempione, attraverso Gallarate, rappresenta infatti un passaggio strategico: Malpensa entra in modo pieno e strutturale nella rete ferroviaria nazionale e internazionale”.

Un’infrastruttura che guarda oltre i confini locali. “È un’opera che collega lo scalo intercontinentale di Malpensa non solo a Gallarate, ma al cuore del sistema ferroviario italiano, rendendo possibile il collegamento diretto, veloce e sostenibile Milano Centrale – Gallarate – Terminal 2”. Il tracciato complessivo è di circa 5 chilometri, con un investimento di 264,55 milioni di euro, sostenuto da Regione Lombardia, Unione Europea, Stato e SEA.

Nel suo intervento, il prefetto ha richiamato anche il valore pubblico e istituzionale dell’opera: “Dietro ogni grande infrastruttura non ci sono solo numeri e cantieri, ma c’è un’idea di Paese che deve garantire diritti, opportunità e coesione”. Un passaggio che si lega anche alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, per le quali la nuova linea rappresenta una delle infrastrutture strategiche.

Ampio spazio è stato dedicato al tema della sicurezza. Pasquariello ha ricordato l’approvazione del Piano di emergenza e soccorso delle gallerie e l’esercitazione di protezione civile svolta il 13 dicembre a Casorate Sempione, che ha coinvolto numerosi enti e forze operative. “L’obiettivo perseguito è stato quello di verificare l’efficacia delle attività e delle procedure previste in caso di emergenza”, ha spiegato, rimarcando l’importanza del lavoro di squadra tra istituzioni.

Al termine della cerimonia, autorità e invitati hanno partecipato al viaggio di prova sulla nuova linea, a bordo di un treno speciale messo a disposizione da Trenord, da Malpensa Terminal 2 fino a Gallarate e ritorno. Un momento simbolico che ha chiuso un’inaugurazione destinata a restare centrale nello sviluppo infrastrutturale del territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09