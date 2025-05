SARONNO – Autorità, esponenti del centrodestra tanti candidati e cittadini hanno partecipato ieri, mercoledì 30 aprile alle 18, all’inaugurazione dell’Azzi Point, il quartier generale della coalizione di centrodestra guidata da Rienzo Azzi, allestito in via Garibaldi. Un’occasione per ritrovarsi in presenza, salutare i candidati e dare ufficialmente il via alla fase più intensa della campagna elettorale.

Il saluto dei vip del centrodestra

A prendere la parola, nel corso dell’evento, i tanti rappresentanti del centrodestra presenti: dall’europarlamentare Isabella Tovaglieri per la Lega a Romana Dell’Erba per Fratelli d’Italia e Giuseppe Licata per Forza Italia. Tovaglieri ha ringraziato i consiglieri uscenti per il lavoro svolto: “Grazie al loro impegno di opposizione oggi possiamo riscattare Saronno”, ha detto, sottolineando l’importanza della squadra.

Romana Dell’Erba ha ribadito la visione identitaria del progetto politico di Fratelli d’Italia: “Basta inciuci, basta dubbi, basta campo largo: da me e da Regione pieno sostegno al sindaco e alla giunta per lavorare su sicurezza, lavoro e lotta al bullismo”.

Giuseppe Licata ha ricordato il valore dell’esperienza amministrativa: “Porterò la mia esperienza in Regione in questa città dove serve amministrare bene, anche in ambiti fondamentali come la sanità e l’ospedale”. Un saluto è stato dedicato agli ex sindaci Alessandro Fagioli e Pierluigi Gilli.

Gioco di squadra e voglia di vincere per i segretari cittadini

Angelo Veronesi (Lega) ha lanciato un messaggio diretto agli elettori: “Siamo qui per vincere e mandare a casa la sinistra”, rilanciando la sfida elettorale del centrodestra.

Gianpietro Guaglianone (Fratelli d’Italia) ha sottolineato la compattezza del progetto: “Il centrodestra unito è chiamato a vincere. Come Fratelli d’Italia crediamo in un progetto identitario, senza più dubbi o compromessi”.

Giuseppe Anselmo (Forza Italia) ha ringraziato tutti coloro che si stanno impegnando nella campagna: “Un grazie ai candidati che si sono messi in gioco e anche a chi lavora dietro le quinte: ognuno sta mettendo tempo ed energie per la coalizione”.

Il discorso di Azzi: stabilità, sogni e buon senso

Molto applaudito l’intervento del candidato sindaco Rienzo Azzi, che ha parlato a braccio toccando diversi temi. Ha ribadito la scelta politica della coalizione: “Noi non abbiamo vicino a noi liste civiche, neanche la lista del sindaco. È stata una scelta precisa”. L’obiettivo è quello di offrire “cinque anni di governo. Spero buono, spero ottimo, ma sicuramente garantiremo cinque anni di governo”.

Azzi ha rilanciato anche il tema della concretezza: “Siamo gente che sogna”, ha detto, “ma il sogno fine a se stesso, senza un minimo di buonsenso, va a frantumarsi”. Ha poi sottolineato come servano scelte pratiche, come nel caso del traffico cittadino: “La prima preoccupazione che ho è come faccio a far defluire quel traffico”. Infine, ha rilanciato un progetto storico: “In questa campagna elettorale non ho ancora sentito parlare del parco sud. È lì da realizzare”.

Una serata di partecipazione e determinazione

La serata si è conclusa con un messaggio condiviso da tutta la coalizione: “Dobbiamo vincere – è stato detto – per portare i cittadini a votare e far rinascere Saronno dopo cinque anni grigi, lasciandoci alle spalle giochi di palazzo”.

👉 Guarda la fotogallery completa dell’inaugurazione dell’Azzi Point