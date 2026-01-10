LAINATE – Oltre 12 mila visitatori hanno partecipato a “Incanto di luce”, l’evento che ha trasformato il Parco Storico di Villa Litta in un percorso serale tra installazioni luminose e scenografie immersive, offrendo al pubblico una lettura inedita del complesso storico.

L’iniziativa si è proposta come un progetto di valorizzazione del patrimonio botanico e architettonico della villa, con un’attenzione dichiarata al rispetto del luogo e ai temi della sostenibilità. Un obiettivo perseguito attraverso un lavoro condiviso che ha coinvolto il Comune di Lainate, l’associazione Amici di Villa Litta, Be.it. Events, MelaZ Studio e Manzoni22.

Fondamentale anche il contributo degli sponsor insieme al supporto di Csbno, che ha accompagnato l’organizzazione dell’evento.

I numeri confermano il forte interesse del pubblico e il successo di una proposta culturale capace di unire spettacolo, tutela del patrimonio e partecipazione, rafforzando il ruolo di Villa Litta come punto di riferimento per la vita culturale del territorio.

