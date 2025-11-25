CARONNO PERTUSELLA – Un denso fumo che iniziava a uscire da una finestra ha attirato l’attenzione dei passanti nel tardo pomeriggio, facendo scattare l’allarme per un principio d’incendio sviluppatosi in un’abitazione. In quei momenti concitati, nell’appartamento si trovavano una nonna e i suoi due nipoti, spaventati dal fumo e dalle fiamme iniziali.

A intervenire per primi sono stati un vicino di casa e alcuni muratori impegnati nel cantiere di fronte. Hanno raggiunto l’ingresso, aiutato l’anziana e i bambini a mettersi in sicurezza e chiuso i rubinetti del gas ai contatori, riducendo il rischio di un peggioramento della situazione.

Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco con autobotte e autoscala, insieme a due ambulanze e all’automedica inviate dalla centrale operativa. I sanitari hanno verificato le condizioni dei presenti: nessuno è rimasto ferito o intossicato. L’anziana, molto provata dall’accaduto, si è tranquillizzata solo dopo essersi accertata che i nipoti fossero illesi.

