COGLIATE – Incendio al campo volo di via Luini a Cogliate, sono adesso in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco per stabilire le cause dell’accaduto. Ieri poco dopo le 15 dalla struttura si è alzata un’altissima colonna di fumo nero: l’incendio ha bruciato 4 hangar e gli aerei in essi custoditi, oltre a materiale ed attrezzature.

Sul posto l’immediato interventi dei vigili del fuoco; si è evitato che il rogo potesse estendersi ulteriormente ma i danni appaiono consistenti e, come detto, si sta adesso tentando di risalire alle cause. Nessuno è rimasto ferito o intossicato per il tanto fumo.

Sul ilSaronno molti altri contenuti sulla vicenda, come la gallery relativa all’alta colonna di fumo ieri osservabile anche da Saronno e addirittura da Monza.

Ed una prima ricostruzione dei fatti, oltre ai video dell’accaduto.

16012025