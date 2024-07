CARONNO PERTUSELLA – A prendere fuoco è stata una giostrina per bambini ma a fare danni è stato il fumo. Così si può riassumere l’incendio scoppiato alle 4 di oggi, giovedì 11 luglio, a La Varesina il centro commerciale di via Bergamo a Caronno Pertusella. Non si registrano feriti anche se posto è rimasta per tutte le operazioni di spegnimento un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella.

Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno raggiunti dai colleghi di Milano. L’incendio, scoppiato davanti all’ingresso del supermercato Tigros, è stato presto domato ma il fumo si è propagato all’interno del centro commerciale. Così è stato necessario chiudere tutte le attività. Dal bar alla lavanderia fino al centro estetico tutti appena arrivati si sono messi al lavoro per pulire il fumo rimasto nei locali dopo aver spalancato porte e finestre.

I danni più ingenti al supermercato. E’ stato chiuso l’accesso al parcheggio con nastro bianco e rosso e sono stati apposti cartelli per informare i clienti che almeno per stamattina e finchè non finiranno gli interventi di pulizia le attività resteranno chiuse.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?