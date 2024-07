BUSTO ARSIZIO – Oggi alle 11.10 intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Busto con autopompa e autobotte in via ca’ Bianca presso lo stadio “Speroni” di Busto Arsizio, la “casa” della Pro Patria Calcio (che milita in serie C) per un incendio di un magazzino, situato al pian terreno di una delle tribune.

L’incendio ha interessato un trattorino per lo sfalcio dell’erba all’interno dello stesso e altro materiale stipato all’interno del magazzino (materiale per la gestione del campo sportivo). Sul posto sono accorse anche le pattuglie della polizia locale di Busto Arsizio e dei carabinieri della Compagnia bustocca, oltre ai tecnici comunale, e c’era anche personale sanitario del 118 in supporto alle squadre dei pompieri; nessuno ha comunque avuto bisogno di cure per il fumo.

L’incendio è stato posto sotto controllo; si dovranno ora quantificare i danni materiali e chiarire con precisione le cause dell’accaduto.