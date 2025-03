LAINATE – Una densa colonna di fumo nero si è stagliata oggi, mercoledì 26 marzo, sui cieli di Saronno a causa di un’esplosione avvenuta alle 14 in via Clerici, all’interno del magazzino di un’azienda alimentare. Il rogo si è sviluppato in un’area di stoccaggio di scarti di lavorazione.

Sul posto sono subito intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Milano, impegnate nelle complesse operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’intera zona. L’incendio è stato circoscritto, ma le operazioni sono ancora in corso.

In via precauzionale, sono stati evacuati tre edifici residenziali vicini e lo stabilimento è stato temporaneamente sgomberato. Una persona è stata sottoposta ad accertamenti sanitari, ma non sarebbe in gravi condizioni.

L’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di contenere rapidamente la situazione, evitando conseguenze più gravi. Le cause dell’esplosione non sono ancora note e saranno oggetto di accertamenti nelle prossime ore da parte delle autorità competenti.

