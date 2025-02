CARONNO PERTUSELLA – Un vasto incendio è divampato questa sera in un’azienda del settore plastico situata in via Gran Sasso, alla periferia della città. Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 19,30, coinvolgendo la copertura del capannone, su cui erano installati pannelli solari, e propagandosi rapidamente al magazzino sottostante, causando ingenti danni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi di Varese e Milano con tre autopompe serbatoio, due autobotti, un’autoscala e un’unità mobile per la protezione delle vie respiratorie (UMPROVIR). Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso per contenere il rogo ed evitare ulteriori danni alla struttura.

Una densa nube di fumo è stata visibile anche dai comuni vicini, creando preoccupazione tra i residenti. Al momento non si registrano feriti. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione e raccogliendo elementi per determinare le cause dell’incendio.

