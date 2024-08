GORLA MAGGIORE – MOZZATE – Si è verificato ieri sera, sabato 10 agosto, un’incendio alla discarica regionale di Gorla Maggiore. Una montagna di rifiuti presenti nel sito ha preso fuoco poco dopo le 20, provocando fumo e fiamme visibili anche in lontananza.

Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco di Busto Arsizio e alcuni volontari da Como. I pompieri hanno lavorato con un mezzo meccanico per soffocare il focolaio attivo. Predisposte dal Ros anche due linee uni 45 per raffreddamento e per bagnare la zona ed il mezzo impegnato.

Il sindaco Pietro Zappamiglio ha rassicurato i cittadini spiegando come l’incendio abbiamo interessato una zona circoscritta. Sui social ha spiegato: “Le fiamme sono state domate alle 21.20 circa e la criticità si è quindi risolta. Tutte le sutorità competenti sono intervenute sul sito per svolgere le verifiche di rito”.

Sono infatti intervenuti anche i tecnici Arpa per valutare la situazione e le possibili conseguenze dell’incendio.

