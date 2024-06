LIMBIATE – Sono state necessarie due ore di lavoro delle squadre del Comando di Monza e Brianza per domare l’incendio scoppiato ieri, giovedì 13 giugno, in un ristorante in piazza Monteverdi a Limbiate, quartiere Villaggio del Sole.

L’allarme è scattato alle 19,30 quando è arrivata la chiamata al numero unico delle emergenze. Sul posto sono intervenuti subito i mezzi di soccorso sanitario. Tre ambulanze e un’automedica si sono occupate di prestare le prime cure a chi era all’interno del locale al momento dell’incendio ossia un 25enne e una 29enne che sono stati portati in codice giallo all’ospedale di Saronno e di Desio. A destare preoccupazione soprattutto il fumo inalato.

Come detto i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, sono giunte l’autopompa ed il carro soccorso da Desio, l’autobotte da Bovisio Masciago e l’autoscala dalla sede centrale, hanno domato le fiamme e soprattutto si sono occupati di tutti i controlli post incendio. Sono stati ispezionati gli appartamenti dei piani superiori soprattutto per la gran quantità di fumo accumulata nelle scale.

Terminate le operazioni di spegnimento sono stati avviati gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio con l’ausilio dei carabinieri competenti per il territorio intervenuti appena è scattato l’allarme.

