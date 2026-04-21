BOLLATE – Fiamme alte e una densa nube di fumo nella notte: dalle 21 di ieri, lunedì 20 aprile, un incendio ha interessato l’azienda Riam, attiva nello smaltimento rifiuti.

Il rogo si è sviluppato all’esterno del capannone, coinvolgendo materiale accumulato in attesa di lavorazione. Le strutture dell’azienda non risultano interessate dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti circa 60 vigili del fuoco del comando di Milano, con rinforzi anche dal comando di Monza. I soccorritori si sono alternati per tutta la notte, riuscendo a circoscrivere l’incendio e ad avviare le operazioni di bonifica dell’area. Non risultano persone coinvolte o ferite.

Presente anche il personale dell’Arpa, che sta effettuando il monitoraggio della qualità dell’aria tramite alcune centraline posizionate in zona.

Le cause dell’incendio non sono al momento note. Sono in corso accertamenti per chiarire l’origine del rogo.

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