ROVELLASCA – Quattro gatti, tra cui due cuccioli di appena quaranta giorni, sono stati salvati dai vigili del fuoco durante un incendio divampato in un’abitazione a due piani in via Carso.

L’allarme è scattato oggi, mercoledì 7 agosto, alle 12.25: l’incendio ha richiesto un immediato intervento di soccorso tecnico urgente. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del comando di Como (distaccamento di Cantù) e di Varese (distaccamento di Saronno), che hanno operato con quattro mezzi per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Durante le operazioni, i pompieri sono riusciti a trarre in salvo i quattro animali domestici rimasti intrappolati all’interno dell’abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i locali al primo piano risultano al momento impraticabili a causa della diffusione dei fumi e dei prodotti della combustione.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri, la polizia locale e un tecnico comunale per le verifiche strutturali e di sicurezza dell’edificio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09