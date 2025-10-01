MOZZATE – Paura ma nessun ferito questa mattina, mercoledì primo ottobre, lungo la statale Varesina, dove un furgone adibito al trasporto rifiuti ha preso fuoco mentre era in transito.

L’allarme è scattato intorno alle 7.40: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saronno che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’incendio ha completamente distrutto il mezzo, con una colonna di fumo visibile a distanza.

La strada è rimasta parzialmente bloccata per consentire le operazioni di soccorso tecnico urgente. Non si registrano persone coinvolte né feriti. Le cause del rogo sono al vaglio, ma non si esclude un guasto meccanico.

