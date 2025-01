CESANO MADERNO – Incendio in un magazzino: intervento tempestivo dei vigili del fuoco. E’ successo questa mattina, sabato 18 gennaio, intorno alle 9, quando è divampato un incendio in un magazzino situato al terzo piano di un edificio commerciale in via Nazionale dei Giovi a Cesano Maderno.

Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenute rapidamente, riuscendo a circoscrivere le fiamme e a impedire che si propagassero agli altri locali dello stabile. Nonostante le operazioni di spegnimento siano ancora in corso alle 11, l’incendio è già stato messo sotto controllo.

Sul posto sono state impiegate due autopompe, un’autobotte, un’autoscala, un carro soccorso, un modulo schiuma e il veicolo del funzionario di guardia. Presenti anche personale di Areu e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza dell’area e assistere nelle operazioni.

Fortunatamente, non si registrano feriti. L’intervento proseguirà nelle prossime ore per completare la messa in sicurezza della struttura.

