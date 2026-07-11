SARONNO – Una foto di gruppo, tanti bambini con i cartelli in mano, le maestre, gli operai già al lavoro e la promessa condivisa di ripartire. È questo il momento realizzato stamattina, sabato 11 luglio, davanti alla nuova scuola Rodari, colpita nei giorni scorsi dall’incendio che ha danneggiato la palestra e distrutto parte del materiale scolastico.

QUI IL VIDEO

Dopo il sopralluogo della sindaca Ilaria Pagani con le assessore Lucy Sasso, Maria Cornelia Proserpio e Francesca Rufini, il consigliere Roberto Spreafico, i tecnici comunali e i responsabili dell’impresa, l’incontro si è spostato all’esterno del cantiere. Qui insegnanti, famiglie e bambini hanno trovato ad accoglierli gli operai, già impegnati nelle attività di ripristino.

Sulla recinzione sono comparsi i cartelli preparati dall’azienda, con frasi dedicate alla scuola, alla cultura e al futuro dei bambini. Altri cartelli sono stati sollevati dai più piccoli durante la foto finale: “Le fiamme spengono il cantiere, non il nostro domani”, “La solidarietà non brucia” e “Chi colpisce il futuro dei bambini dimostra solo la propria miseria”.

Il messaggio emerso è stato uno solo: la volontà di completare la nuova Rodari e accogliere gli alunni all’inizio del prossimo anno scolastico, trasformando un gesto di distruzione in un’occasione per ripartire insieme.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09