GORLA MINORE / GALLARATE – I vigili del fuoco sono stati impegnati oggi, lunedì 5 maggio, in due episodi distinti tra Gorla Minore e Gallarate.

Il primo è avvenuto attorno alle 8.35 a Gorla Minore, in via Colombo, dove due auto si sono scontrate. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco insieme ai mezzi di soccorso di Areu. Cinque le persone coinvolte: tra loro una ragazza di 18 anni e tre uomini di 20, 22 e 44 anni. I feriti, tutti in condizioni non gravi, sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Tradate. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse poco dopo le 10, con qualche disagio alla viabilità nella zona dell’incrocio con via Ambrogio Colombo.

Il secondo intervento è in corso dal primo pomeriggio, dalle 13, a Gallarate. I vigili del fuoco stanno operando in via Lazzaretto per domare un incendio scoppiato all’interno di una ditta. Sul posto sono intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non risultano feriti.

06052025