GALLARATE – La dinamica è ancora tutta da ricostruzione ma purtroppo c’è la certezza del bilancio la morte del conducente. Il riferimento va all’incidente avvenuto stamattina, sabato 13 luglio, all’altezza della Barriera di Gallarate sull’Autolaghi alle 8.15 in direzione Milano.

L’automobilista, per cause ancora tutte da chiarire, avrebbe impattato contro il cordolo di imbocco del casello autostradale. Dopo l’impatto, avvenuto nella penultima corsia telepass, è partito l’incendio ma l’uomo, il conducente dell’auto non è riuscito a lasciare l’auto.

Sul posto sono arrivate automedica e ambulanza in codice giallo, oltre a una squadra dei vigili del fuoco e a due pattuglie della stradale. Purtroppo i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso di una persona.

L’accaduto ha avuto ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti che arrivano fino a Cavaria. Autostrade per l’Italia ha disposto l’uscita obbligatoria per Milano attraverso lo svincolo dell’A26.

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti