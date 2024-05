ORIGGIO – L’autostrada A9 non è stata chiusa, è stata mantenuta una corsia aperta, ma è stata necessaria una notte di lavoro di vigili del fuoco e polizia stradale dopo lo scontro mortale avvenuto alle 22 carreggiata in direzione di Como all’altezza del bivio tra A8 e A9.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto guidata dal 24enne ha urtato un camion in sosta nella piazzola. Per rimuovere la vettura è stato necessario l’intervento di un’autogru. Ora l’auto è stata posto sotto sequestro in attesa dei successivi rilievi che saranno inseriti nel fascicolo delle indagini con gli esisti degli esami autoptici.

