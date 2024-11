BINAGO – VENEGONO Tragedia nella tarda mattinata in via Dante Alighieri, lungo la SP2, dove uno scontro tra un’auto e un mezzo pesante ha causato la morte di un giovane di 20 anni e il ferimento di un uomo di 64 anni. L’impatto, violento, ha portato entrambi i veicoli a terminare la corsa fuori dalla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della provincia di Varese e di Como con due autopompe e un carro fiamma, specifico per la gestione di incidenti stradali complessi. Allo stesso tempo, Areu ha inviato un’ambulanza, un’automedica e un’autoinfermieristica per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte.

Per il giovane di 20 anni, purtroppo, i soccorritori non hanno potuto fare nulla: il decesso è stato constatato sul luogo. Il 64enne, ferito ma cosciente, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

