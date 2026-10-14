VENEGONO INFERIORE – Quattro auto coinvolte e soccorsi lungo la strada provinciale 233, in via Fratelli Kennedy. L’allarme per l’incidente è scattato questa mattina, 14 ottobre, poco prima delle 7. Secondo la scheda dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, le persone coinvolte sono quattro tra cui due donne di 30 e 56 anni, un uomo di 35 anni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’auto infermieristica. Uno dei feriti è stato portato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese e uno in codice verde all’ospedale di Tradate.

I vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per gli incidenti stradali, hanno messo in sicurezza i veicoli e affidato i quattro conducenti al personale sanitario.

Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica e nella regolazione del traffico. Al momento della comunicazione dei vigili del fuoco una corsia di marcia risultava ancora chiusa.

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