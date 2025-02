UBOLDO – Ecco le immagini della presentazione del libro “La fabbrica di scambiatori di calore umano”, scritto da Antonio Gervasio, medico e responsabile della cooperativa sociale Alfa di Lomazzo e pubblicato da Lu-ve Group, dove si è tenuta oggi la presentazione.

Un’importante iniziativa della multinazionale uboldese quotata su Euronext Star Milan, attiva nel settore degli scambiatori di calore e sistemi di raffreddamento ad alta efficienza, che dal 2006 collabora con la cooperativa sociale Alfa di Lomazzo, fondata dal medico Antonio Gervasio, per offrire opportunità di lavoro a persone con disabilità psichiche o motorie grazie al progetto “Come le scarpe nel frigorifero”.

Il volume “La fabbrica di scambiatori di calore (umano)” racconta le storie dei soci della cooperativa, evidenziando come questo modello di inclusione abbia migliorato significativamente la qualità di vita dei partecipanti, arricchito il clima aziendale promuovendo valori di solidarietà e coesione, e generato valore per l’intera comunità. In questi anni 129 soci della cooperativa Alfa hanno lavorato nello stabilimento Lu-ve di Uboldo, di cui 68 con forme di invalidità (55 psichici; 3 fisici e 10 con svantaggio sociale). L’azienda ha assunto stabilmente 9 di questi lavoratori e molti di loro sono anche inseriti nell’ambito dei corsi interni di formazione.

