SARONNO – Ieri, sabato 12 ottobre, è iniziata a Saronno la prima edizione del Generazione Zero WorkFest, organizzata dal movimento Generazione Zero. La manifestazione, nella sua prima giornata, ha affrontato le sfide lavorative delle nuove generazioni, con due panel principali: il primo sulla parità di genere nel lavoro e il secondo sulla precarietà giovanile e la sostenibilità lavorativa. Numerose associazioni locali hanno preso parte all’iniziativa, che punta a diventare un appuntamento annuale per promuovere un lavoro più equo e inclusivo.

QUI L’ARTICOLO COMPLETO

(foto dell’evento)

