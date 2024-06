UBOLDO – Anche quest’anno è ufficialmente iniziato il celebre Palio di Uboldo, il cui avvio è stato decretato dalla tradizionale cerimonia d’apertura. Le quattro contrade, dopo aver sfilato per le vie del Comune, si sono presentate ai cittadini in piazza della Conciliazione in un turbinio di colori, allegria ed entusiasmo.

Durante la cerimonia è stata presentata la commissione giochi, oltre che i capitani di ogni contrada che, come da tradizione, hanno dovuto leggere il giuramento davanti al pubblico. Al termine della festa d’apertura, è arrivata da Lambrugo anche la fiaccola, che ha segnato ufficialmente l’inizio della manifestazione. La serata è poi proseguita all’interno dell’oratorio con cibo, musica e un maxischermo per guardare gli europei in diretta.

QUI L’ARTICOLO COMPLETO

(foto dell’evento)

