RHO – Un lungo inseguimento iniziato nei pressi della stazione ferroviaria di Rho Centro e terminato nel parcheggio di via San Giorgio con l’arresto di un 25enne. È l’operazione portata a termine nel pomeriggio di martedì 8 settembre dagli agenti della polizia locale di Rho.

Secondo quanto riferito dal Comune, il giovane, di nazionalità romena, era già noto alle forze dell’ordine e in precedenti occasioni era riuscito a sottrarsi ai controlli sia della polizia locale sia di altre forze dell’ordine attive sul territorio. A suo carico risultano diversi precedenti penali per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Gli agenti del servizio Pronto intervento lo hanno individuato nella zona della stazione di Rho Centro. Alla vista della pattuglia il 25enne si è dato alla fuga utilizzando inizialmente il monopattino con il quale si stava spostando. Durante l’inseguimento lo ha poi abbandonato, proseguendo a piedi.

La fuga è continuata fino al parcheggio di via San Giorgio, dove gli agenti sono infine riusciti a raggiungerlo e bloccarlo.

Al momento del controllo, sempre secondo quanto comunicato dall’Amministrazione comunale, il giovane aveva con sé un punteruolo e una mazza da baseball, oltre a numerosi arnesi ritenuti utilizzabili per lo scasso e a diverse carte di credito.

Il Comune riferisce inoltre che in passato il 25enne era stato trovato in possesso di un coltello e di un tirapugni e che era stato segnalato in alcune occasioni nei pressi di abitazioni, con il sospetto che potesse essere intenzionato a introdursi all’interno. Al termine dell’intervento di martedì pomeriggio, per il giovane è scattato l’arresto.

(foto polizia locale di Rho)

11092026