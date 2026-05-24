SARONNO – Raccolti 1.900 euro per InXAut: al torneo Interforze trionfano i carabinieri ma vince la solidarietà. Si è chiuso venerdì 22 maggio, al centro sportivo Matteotti di via Sampietro il primo torneo di calcio a 7 “Interforze Varese”, iniziativa sportiva e benefica ospitata sui campi dell’Fbc Saronno 1910 e dedicata al sostegno dell’associazione InXAut, impegnata a favore dei bambini autistici del comune di Solaro.

Dopo le gare dei gironi disputate lunedì 18 e martedì 19 maggio, venerdì si sono giocate le finali che hanno assegnato la classifica conclusiva del torneo, nato per unire sport, spirito di squadra e vicinanza al territorio coinvolgendo forze dell’ordine e istituzioni.

A conquistare il trofeo sono stati i carabinieri, che hanno superato in finale la questura di Varese. Terzo posto per la polizia stradale di Busto Arsizio davanti ai vigili del fuoco della provincia di Varese.

Questa la classifica finale completa della manifestazione: primi i carabinieri, seconda la questura di Varese, terza la polizia stradale di Busto Arsizio, quarti i vigili del fuoco, quinta la polizia penitenziaria di Como, sesta la polizia locale di Saronno, settima la polizia locale di Busto Arsizio e ottava la polizia penitenziaria di Varese.

Otto le squadre partecipanti: compagnia di Saronno dei carabinieri, questura di Varese, polizia stradale di Busto Arsizio, vigili del fuoco della provincia di Varese, polizia locale di Saronno, polizia locale di Busto Arsizio, polizia penitenziaria di Como e polizia penitenziaria di Varese. Nei giorni della manifestazione erano presenti anche la sindaca Ilaria Pagani e l’assessore allo Sport Marco Lattuada.

Ma il risultato più importante è arrivato fuori dal campo. Grazie alla partecipazione di squadre, organizzatori e pubblico sono stati raccolti 1.900 euro destinati a InXAut.

Un epilogo che conferma lo spirito dell’iniziativa: competizione e agonismo, ma soprattutto solidarietà e sostegno concreto a una realtà impegnata ogni giorno accanto ai bambini autistici e alle loro famiglie.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09