SARONNO – Due serata all’insegna dello sport e della solidarietà: lunedì 18 e martedì 19 maggio si sono tenuti due appuntamenti con il primo torneo di calcio a 7 “Interforze Varese”, ospitato sui nuovi campi dell’Fbc Saronno 1910 al centro sportivo Matteotti di via Sampietro 71 a Saronno. La manifestazione ha coinvolto rappresentative delle forze dell’ordine e delle forze armate del territorio con finalità benefiche a sostegno dell’associazione InXAut, realtà attiva nel supporto ai bambini autistici del comune di Solaro. Presenti all’evento anche la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, accompagnata dall’assessore allo Sport, Marco Lattuada.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Fbc Saronno 1910, ha voluto promuovere i valori dello sport come strumento di aggregazione, rispetto reciproco e condivisione, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità locale.

Otto le squadre partecipanti: compagnia carabinieri di Saronno, polizia locale di Saronno, polizia locale di Busto Arsizio, polizia stradale di Busto Arsizio, vigili del fuoco della provincia di Varese, questura di Varese, polizia penitenziaria di Varese e polizia penitenziaria di Como.

Nel girone A, disputato lunedì 18 maggio, i carabinieri di Saronno hanno chiuso il percorso a punteggio pieno grazie alle vittorie per 4-0 contro i vigili del fuoco di Varese, 3-2 contro la polizia penitenziaria di Como e 3-2 contro la polizia penitenziaria di Varese. Ottima prestazione anche per i vigili del fuoco di Varese, capaci di superare 4-0 la polizia penitenziaria di Varese e 3-0 la polizia penitenziaria di Como.

Nel dettaglio, la polizia penitenziaria di Como aveva esordito con un netto 7-1 contro la formazione di Varese, risultato che però non è bastato per conquistare il primato del girone.

Nel girone B, disputato martedì 19 maggio, la questura di Varese ha chiuso al primo posto grazie alle vittorie per 9-2 contro la polizia locale di Busto Arsizio, 8-2 contro la polizia locale di Saronno e 3-0 contro la polizia stradale di Busto Arsizio.

Secondo posto per la polizia stradale di Busto Arsizio, vittoriosa 7-0 contro la polizia locale di Saronno e 9-2 contro la polizia locale di Busto Arsizio. Successo anche per la polizia locale di Saronno, che ha superato 8-7 la polizia locale di Busto Arsizio nell’ultima gara del girone.

Definiti anche gli accoppiamenti delle finali: alle 21.30 si sfideranno carabinieri di Saronno e questura di Varese per il primo posto, mentre vigili del fuoco di Varese e polizia stradale di Busto Arsizio giocheranno la finale per il terzo posto. Alle 20.30 sono invece in programma la finale per il quinto posto tra polizia locale di Saronno e polizia penitenziaria di Como e quella per il settimo posto tra polizia penitenziaria di Varese e polizia locale di Busto Arsizio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09